一發就中！35歲鍾欣怡宣布懷二胎

鍾欣怡在直播宣布懷二寶。(取自鍾欣怡臉書)

鍾欣怡懷上第二胎。(取自鍾欣怡臉書)

35歲鍾欣怡與製作人孫樂欣結婚3年，感情甜蜜，育有3歲女兒小乖，剛剛又在臉書直播中宣布好消息，開心表示懷上第二胎3個月，更稱原本是打算在泰國慶祝自己生日時，順道實行做人計畫，現在回想，應該是在台灣「一次就中」。

正在泰國旅行的鍾欣怡與孫樂欣，在直播宣布懷上二胎，表示3個月滿了有一種安心放心的感覺，也透露二寶暱稱為「安安」，下個月才會知道到底是男是女，也感謝大家一起見證他們幸福。鍾欣怡透露其實這趟泰國行原本是想要慶祝她4月17號生日，兼實行做人計畫，想不到竟意外在旅途前發現懷孕，但一開始她與孫樂欣都不敢相信懷孕，「因為有了代表我老公一發就中！」

鍾欣怡說，剛生完後兩人一直有避孕，為了給小乖手足，決定懷第二胎，沒想到竟然一發就中，讓孫樂欣相當得意。發現懷孕，是因為她某天突然天旋地轉，一暈就暈了兩三天，她第六感覺得懷孕了，買了驗孕棒試，果然真的懷孕成功。

第二胎懷孕過程較為辛苦，常頭暈覺得累，「醫師說是寶寶很努力，一直吸取營養，才會讓我很累」，醫師也持續開安胎藥，下令禁足，要她乖乖待著，盡量不要外出或是做過大動作。

(中時電子報)