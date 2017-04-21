被破小緊張 「胖鵬配」雙打晉級4強

「胖鵬配」楊宗樺(前)、謝政鵬(後)挺進四強。(李弘斌攝)

上屆華國三太子盃雙打冠軍，我國「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，21日持續挺進，6比2、6比4擊敗「德俄聯軍」貝吉曼（Andre Begemann）／庫茲涅佐夫(Alexander Kudryavtsev)，將與泰國「酸菜兄弟」瑞提瓦譚納搶決賽門票。

首盤輕鬆6比2拿下，不過「胖鵬配」次盤第7局被破發，讓對手追到4比3，謝政鵬坦言心情「小緊張」，後段掌握對手發球節奏，4比4後連保帶破，最終6比4拿下勝利。關鍵第10局還發生小插曲，楊宗樺掛網球不小心反彈打到蹲在前排的A鵬，謝政鵬還作勢跌倒，兩人隨後相視而笑，也緩和不少緊張情緒。

「胖鵬配」楊宗樺(後)、謝政鵬(前)挺進四強。(李弘斌攝)

「胖鵬配」楊宗樺(後)、謝政鵬(前)挺進四強。(李弘斌攝)

「胖鵬配」前一次碰頭「酸菜兄弟」同樣在台灣，只是場地自高雄換到台北，上一次交手是2015年高雄海碩盃，楊宗樺／謝政鵬苦戰3盤帶走勝利。再交手「酸菜兄弟」，楊宗樺直呼沒壓力，主要就看臨場反應。

楊宗樺說，「大概還是五五波吧，畢竟對方上網和截擊都算拿手，我們主要還是以快為主。」22日賽程自下午1點開打，盧彥勳與波斯比希爾排在第2場，楊宗樺／謝政鵬接續第3場出賽。

(中時電子報)