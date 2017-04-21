被破小緊張 「胖鵬配」雙打晉級4強
上屆華國三太子盃雙打冠軍，我國「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，21日持續挺進，6比2、6比4擊敗「德俄聯軍」貝吉曼（Andre Begemann）／庫茲涅佐夫(Alexander Kudryavtsev)，將與泰國「酸菜兄弟」瑞提瓦譚納搶決賽門票。
首盤輕鬆6比2拿下，不過「胖鵬配」次盤第7局被破發，讓對手追到4比3，謝政鵬坦言心情「小緊張」，後段掌握對手發球節奏，4比4後連保帶破，最終6比4拿下勝利。關鍵第10局還發生小插曲，楊宗樺掛網球不小心反彈打到蹲在前排的A鵬，謝政鵬還作勢跌倒，兩人隨後相視而笑，也緩和不少緊張情緒。
「胖鵬配」前一次碰頭「酸菜兄弟」同樣在台灣，只是場地自高雄換到台北，上一次交手是2015年高雄海碩盃，楊宗樺／謝政鵬苦戰3盤帶走勝利。再交手「酸菜兄弟」，楊宗樺直呼沒壓力，主要就看臨場反應。
楊宗樺說，「大概還是五五波吧，畢竟對方上網和截擊都算拿手，我們主要還是以快為主。」22日賽程自下午1點開打，盧彥勳與波斯比希爾排在第2場，楊宗樺／謝政鵬接續第3場出賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。