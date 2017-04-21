中職組隊大戰大聯盟明星? 還需再議

大聯盟明星隊若來台、由棒協組隊參賽，棒協想找王建民參戰。(美聯社資料照)

睽違5年，大聯盟明星隊有望在今年年底再度來台，中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢證實，雙方確實有在洽談，協商已經進行了2周左右，至於中職是否派隊參賽，則還需與各隊領隊開會後，再行決議。

大聯盟於2011年來台時，台灣主要是以該年世界盃的中華隊陣容為班底，同時徵召王建民、郭泓志、陳偉殷等11名旅外球員所組成，迎戰有坎諾(Robinson Cano)等球星在陣的大聯盟明星隊。當時兩隊於台北新莊球場、台中洲際球場、高雄澄清湖球場進行5場比賽，全都由大聯盟球星拿下勝利。

據了解，目前大聯盟球星預計可能於11月來台，預定於高雄澄清湖、台中洲際、桃園棒球場打3場比賽。馮勝賢表示，已有請大聯盟方提案；不過由於中職還有亞洲職棒冠軍爭霸戰、冬季聯盟等賽事，是不是會參賽還需與各隊討論。若中職無法出賽，可能循2011年方式，由中華棒球協會組成中華隊參賽，屆時棒協傳可能邀請王建民參賽。

(中時電子報)