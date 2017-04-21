鍾欣怡喜懷第二胎　老公孫樂欣每天幫洗頭

鍾欣怡及老公孫樂欣開直播宣布懷上第二胎。（取自臉書）

恭喜！鍾欣怡懷上第二胎了！鍾欣怡2014年與名製作人孫樂欣登記結婚，同年產下愛女「小乖」，兩人最近偷閒到泰國玩，她開直播向粉絲宣布：「我懷第二胎了！」目前已經滿３個月，尚不知道胎兒性別，取了小名「安安」。她也提到，目前懷孕非常不舒服常頭暈，老公孫樂欣相當貼心，每天幫她洗頭，他笑稱「我現在是專業髮弟」。

鍾欣怡說，剛生完後兩人一直有避孕，為了給小乖手足，決定懷第二胎，沒想到竟然一發就中，讓孫樂欣相當得意。發現懷孕，是因為她某天突然天旋地轉，一暈就暈了兩三天，她第六感覺得懷孕了，買了驗孕棒試，果然真的懷孕成功。

第二胎懷孕過程較為辛苦，常頭暈覺得累，「醫師說是寶寶很努力，一直吸取營養，才會讓我很累」，醫師也持續開安胎藥，下令禁足，要她乖乖待著，盡量不要外出或是做過大動作。

(中時)