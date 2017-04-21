墾管處四通釋善意 380公頃林地可變農地

墾丁國家管理處設立33年，為保育自然環境，常發生聚落與生態2派人馬的爭論，現邁入第4次通盤檢討（四通），管處放寬限制，將3通時農變林的「管二」林地全部回歸農地，預計約380公頃土地受惠，部分「管三」林地則經會勘後，可種植農作。

墾管處依開發強度不同，將9816公頃的一般管制區，劃為3種次分區，包含「管一」墾丁大街等聚落與觀光產業密集區、「管二」多聚落農林土地的居民生活主軸區、「管三」坡度陡不宜開發或有助於擴展生態棲地區，而墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討，則在生活、生產與生態中求平衡點。

墾管處企劃課表示，三通變更原則中，單筆土地若未超過0.25公頃，不能申請林變農地，若四通定案，約3000多公頃的第2種一般管制區（管二），有380公頃的林業用地可受惠林變農，用意在於解決農林用地夾雜問題，讓緊鄰聚落且周遭坡度不陡的林地。

墾管處接著說，至於管三6800公頃中的近500公頃私有林業用地，若坡度屬平坦地區，且不需砍伐原始森林，經管處會勘後，有機會可種植農作，不過墾管處強調，此區仍無法興建農舍。

至於管一，墾管處認同該區屬高度發展遊憩區，因此另擬細部計畫檢討，上週已委託顧問公司，未來1年將召開多次地方座談會，廣納地方意見，且有機會放寬房屋樓層與高度，以不違背原本整體結構，達到景觀改造的效果。

(中時)