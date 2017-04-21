賞螢好時機 新店和美山螢火蟲爆量
賞螢季節來臨！新北市新店碧潭和美山近來螢火蟲數量大爆發，以台灣特有種黑翅螢為主，滿坑滿谷相當壯觀。台灣自然科技學會理事張聖賢指出，即日起至月底是高峰期，預估今年數量多出2成，歡迎民眾一起來欣賞城市中的「微光」。
張聖賢表示，台灣共有56種營火蟲，碧潭和美山以台灣特有種黑翅螢為主，往年賞螢期大約在4月中，今年可能因天候問題，延後約2周，即日起至月底是高峰期，大約會有6萬隻螢火蟲，目前已有三分之一的數量，至少有3千人報名參加，估計人數將會再創新高。
張聖賢指出，碧潭和美山地理位置方便，民眾搭乘捷運就可以輕鬆賞螢，完全免費無須任何門票費用，但假日遊客眾多，賞螢品質不好，鼓勵民眾利用平常日期間賞螢。
據了解，和美山賞螢區規劃人蟲分道設施，繁殖區有20處、蔓延在1公里的山路，台灣自然科技學會採經營棲地，保育種原等方式，沒有野放而能大量繁衍，相當難得。
值得一提，「碧潭和美山賞螢生態石板步道工程」參加「參與式預算新店五百萬」計畫，獲得9845票拿下冠軍。
張聖賢說，除了光雕、天燈、煙火、水舞外，大自然其實還有「微光」比這些耀眼的人工產物更加吸引人，和美山的螢火蟲是生態棲地，固守在地種原，民眾賞螢時請預留時空給牠們繁衍，晚間9時以後請勿上山，不要使用手電筒，螢火蟲會繁衍後代在草皮上，切勿踐踏草皮。
(中時)
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