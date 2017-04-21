中天《平凡 很幸福》24日首播 戲裡戲外孕事連連

王中平（右）、張棋惠出席中天、大愛戲劇《平凡 很幸福》發布會。（張祐銘攝）

《平凡 很幸福》頻傳孕事，製作人甯宜文（前右）與老婆小珍剛迎接兒子。圖後為甯宜文與前妻的兒子甯麟傑。（張祐銘攝）

中天「大愛劇場」《平凡 很幸福》24日起，每晚9點在中天娛樂台播出，今天（4月21日）舉行記者會，主要演員王中平、張棋惠、吳秀珠、霍正奇、吳帆、林珮君、陳伶宣、甯麟傑等齊聚一堂，重溫拍片時的感動。

《平凡 很幸福》描述一對夫妻從認識到結婚，為了小孩與生活一路辛苦打拚，多次遇到困難兩人都攜手度過，飾演女主角的張棋惠從小身體欠佳，小孩接二連三的來報到，在極大的身心及金錢壓力下，開始迷信風水，9年內搬了11次家。

戲裡小孩多，戲外也是「孕事」連連。女主角張棋惠在記者會上透露，這齣戲快殺青時，她意外得知懷孕，非常驚喜，當時完全沒計畫要生小孩：「老公跟我都很忙，拍戲壓力也很大，但一次就中了！」最妙的該劇開拍才1個月，劇中飾演她女兒的小童星，有天突然指著她的肚子喊「寶寶」，讓她嚇了一跳，後來回想，感到驚奇：「沒想到那小朋友竟然先預言了，很神奇。」

劇中飾演張棋惠老公的王中平，因為2人對手戲多，相處時間長，是團隊裡第一個知道張棋惠「孕事」的人。王中平稱讚張棋惠即使懷孕，還是很敬業把戲拍完，表示有場地震的戲，劇情安排張棋惠要從床上摔下來，王中平身為2個孩子的爸，看到張棋惠的搏命演出，實在心驚膽戰，努力當「老婆」的人肉墊子，護住張棋惠的肚子。

此外，該劇製作人今年剛喜獲麟兒，劇中飾演張棋惠母親的女星丁寧，3月也傳出懷第3胎的好消息。

(旺報)