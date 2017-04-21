中天《平凡 很幸福》24日首播 戲裡戲外孕事連連
中天「大愛劇場」《平凡 很幸福》24日起，每晚9點在中天娛樂台播出，今天（4月21日）舉行記者會，主要演員王中平、張棋惠、吳秀珠、霍正奇、吳帆、林珮君、陳伶宣、甯麟傑等齊聚一堂，重溫拍片時的感動。
《平凡 很幸福》描述一對夫妻從認識到結婚，為了小孩與生活一路辛苦打拚，多次遇到困難兩人都攜手度過，飾演女主角的張棋惠從小身體欠佳，小孩接二連三的來報到，在極大的身心及金錢壓力下，開始迷信風水，9年內搬了11次家。
戲裡小孩多，戲外也是「孕事」連連。女主角張棋惠在記者會上透露，這齣戲快殺青時，她意外得知懷孕，非常驚喜，當時完全沒計畫要生小孩：「老公跟我都很忙，拍戲壓力也很大，但一次就中了！」最妙的該劇開拍才1個月，劇中飾演她女兒的小童星，有天突然指著她的肚子喊「寶寶」，讓她嚇了一跳，後來回想，感到驚奇：「沒想到那小朋友竟然先預言了，很神奇。」
劇中飾演張棋惠老公的王中平，因為2人對手戲多，相處時間長，是團隊裡第一個知道張棋惠「孕事」的人。王中平稱讚張棋惠即使懷孕，還是很敬業把戲拍完，表示有場地震的戲，劇情安排張棋惠要從床上摔下來，王中平身為2個孩子的爸，看到張棋惠的搏命演出，實在心驚膽戰，努力當「老婆」的人肉墊子，護住張棋惠的肚子。
此外，該劇製作人今年剛喜獲麟兒，劇中飾演張棋惠母親的女星丁寧，3月也傳出懷第3胎的好消息。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。