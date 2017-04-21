法國大選前夕再傳恐攻 市場反應冷靜

法國總統大選將在周日登場，不過在首輪投票前夕，巴黎再傳槍擊恐攻，結果造成員警1死兩傷。然而這次的恐攻殺警事件也讓法國史上最難預測的總統大選，再度投下新的變數。

不過歐洲市場大致反應冷靜，法國10年期公債殖利率周五下滑3個基點至0.83％，創下1月中以來最低，這使得法德兩國10年期公債殖利率利差縮減至59個基點，為3周來最小。分析師表示由於法國4月綜合採購經理人指數(PMI)創下6年來最高，有助淡化巴黎恐攻對市場的影響。法股CAC指數盤中則下挫0.6％。此外反映歐洲整體股市的歐洲Stoxx600指數小跌0.1％。

(工商)