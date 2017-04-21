美財長：大規模稅改計畫很快出爐

華爾街日報報導，美國財長穆欽(Steven Mnuchin)周四表示，財政部正針對企業稅與個人稅制研擬大規模的改革方案，並還聲稱該方案「很快就會出爐」。他的發言也減輕外界對於川普政府這次推出的稅改案僅可能只是溫和改變的疑慮。

(工商)