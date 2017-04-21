周五用悠遊卡搭北捷、公車、Youbike 集點倍數送
為配合推動「周五綠色運輸日」活動，悠遊卡公司、點鑽整合行銷公司和玉山銀行持續推出周五綠色運輸集點換現金活動，希望吸引更多民眾使用公共交通運輸工具，節能減碳做環保。
台北市政府推出周五「綠色運輸日」，希望藉由優惠活動鼓勵民眾使用公共運輸工具，少開車，多使用捷運、公車或Youbike。
悠遊卡公司結合點鑽公司和玉山銀行自今年4月1日起至12月31日，共同推出「2017北市周五綠色運輸日-UUPON點數翻倍送」，凡於活動期間每周五上午6～9點持悠遊卡搭乘台北捷運、北市與新北市聯營公車或於北市與新北市租借YouBike者(不含0元交易)，搭乘1次即贈送2點UUPON點數。
另外，每週五上午6～9點持玉山銀行悠遊聯名卡搭乘綠運輸者，搭乘1次即可送4點；且持同一玉山銀行悠遊聯名卡當月只要搭乘綠運輸1次，並於全家、萊爾富、OK三大超商累積消費滿千元，即可再享加碼贈30點UUPON點數(UUPON點數100點等同悠遊卡儲值金25元)。
悠遊卡公司表示，悠遊卡重視公益，認同環保及永續發展的理念，因此舉辦此優惠活動，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，配合台北市的節能減碳政策，推出這個優惠活動，希望民眾能多利用大眾運輸的便利。
(工商)
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