國家地理《世紀天才》 剖析愛因斯坦的情慾人生

今年是諾貝爾物理獎得主愛因斯坦逝世62周年。（國家地理提供）

金獎影帝傑佛瑞．洛許飾演中年的愛因斯坦。（國家地理提供）

國家地理與奧斯卡金獎導演朗‧霍華合作，4月24日起，每周一晚上10點播出以愛因斯坦為主角的原創影集《世紀天才》，紀念這位人類史上最偉大的發明家辭世62周年。

過去人們看到的是愛因斯坦的學術成就，但透過奧斯卡金獎導演及影帝的詮釋，觀眾可看到這位諾貝爾物理獎得主最真實的人生，完整呈現他在感情上的波折、不同角色間的掙扎。

這部10集的原創影集，由朗．霍華執導，奧斯卡影帝傑佛瑞．洛許飾演1955年4月18日過世的愛因斯坦。首集洛許就以一場大膽的情慾戲顛覆觀眾對愛因斯坦的想像。劇情描述已進入中年的愛因斯坦，背著第二任妻子艾莎，和助理貝蒂發生辦公室戀情，還希望貝蒂搬進家裡，3人一起同住。

隨著故事逐步開展，也逐漸帶出愛因斯坦從年少時代的初戀情人瑪莉、第一任妻子同班同學米列娃、第二任妻子表姊艾莎、助理貝蒂、俄國女間諜瑪格麗塔，這些女人之間的愛恨情仇。

首次執導影集的朗．霍華表示：「他（愛因斯坦）是藝術家、哲學家，是走在他時代前端的人，我們都知道他才華過人，但不知道世界差點就失去了這位天才。」他也提及《世紀天才》的時代背景和現今世界情勢非常雷同：「令人難過的是，歷史在重演。」認為1920年代希特勒的崛起，和今日極端民族主義和極權主義的興起有著驚人的巧合。

扮演愛因斯坦的洛許，認為位歷史人物很特別：「就算從現代的角度來看，我覺得他還是一個異數。他是這個關於科學的故事中的英雄。現世已經沒有很多像他這樣擁有同理心、愛心和好奇心的人物典範。他的生活方式和思考邏輯都跳脫正統。在名人被稱為名人前，他早以一個沒什麼人懂的東西變得舉世聞名！」

《世紀天才》首播之前，國家地理已在紐約宣布將製作第2季，並賣了個關子，表示將在本季播出最後1集時，才要宣布第2季的主角。國家地理全球電視網執行長寇特妮．門羅說：「我們很興奮可以製作《世紀天才》第2季，強化國家地理在戲劇上的地位。《世紀天才》已證明聰明且兼具高度娛樂的內容是我們的品牌和觀眾都渴求的。」

為了讓愛因斯坦可以和觀眾的日常生活有更有趣的連結，國家地理首次和人氣社交自拍app 「SNOW」合作，推出《世紀天才》濾鏡，讓使用者可以一秒變臉成超萌愛因斯坦。變身完成後，將照片或影片上傳至國家地理臉書粉絲團，就有機會得到可愛的愛因斯坦搖頭公仔！

(旺報)