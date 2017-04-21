菊池雄星燒144球 戰火腿飆1安打完封勝
菊池雄星本季改穿昔日松坂大輔曾穿過的「18號」球衣，搖身西武新一代王牌，21日他對戰日本火腿投出王牌架勢，燃燒144球演出9局1安打完封勝，率西武9比0勝出斬獲2連勝，睽違4年再度投出完封勝的他，賽後樂得大喊「超開心！」輸球的火腿則苦吞6連敗。
昔日曾殺翻甲子園的菊池，去年打拚到第8個職棒賽季，總算首度斬獲10勝；季後獲球團肯定，改披過去松坂大輔、涌井秀章等西武王牌穿過的「18號」戰袍，更榮膺開幕戰先發，面對大谷翔平領軍的火腿，用7局失1分的好投奪勝。此役賽前他先發3場，繳出1勝1敗、自責分率2.14佳績。
這場比賽，菊池一開賽就被西川遙輝敲安，看似火腿有好的開始；孰料，隨後一路到9上，火腿打者遭菊池鎖得靜悄悄，1安難求。反觀西武打線完全爆發，連同開路先鋒秋山翔吾雙響炮、中村剛也的2分炮，全場狂掃11支安打、進帳9分，助菊池奪得本季第2勝。賽後菊池獲選優秀球員，也不忘感謝隊友相挺。
菊池透露，其實投到8局時，已經用了131球，教練曾問他「能不能投第9局」，他自然毫不猶豫的選擇續投；而最後他也漂亮演出三上三下，守住勝果。他此役投9局用144球，另飆出12K，繼2013年後，再度投出完封勝。西武下周將面臨本季首度6連戰，不過他有信心繼續贏下去，「球隊正處不錯的狀態，希望能延續下去！」
(中時電子報)
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