中道外語部運動會超熱鬧 王男桂有夠扯
中道中學外語部21日選在三重運動中心舉辦別具生面的運動大會，除了進行泡泡足球與籃球對抗，身為體育組主任的SBL「扯鈴球王」王男桂，更與昔日宜中隊友高天麟進行三分大賽，也沒忘記下場表演扯鈴美技，儘管最後出糗收場！
為讓學生展現各自在體育項目上的成長，中道外語部21日特別進行一連串體育表演，從上午的泡泡足球賽與有氧體操、瑜珈表演，到了下午換成師生進行籃球對抗，最後更由中道男籃隊與南澳高中進行1場緊張刺激的表演賽收尾。
「只是很想達到搞笑結果，才會答應上去扯鈴，沒想到太久沒練竟然失手，」無奈被現場主持人林志彥硬拱上台扯鈴的王男桂說，「不過重點還是學生的體育成果展現，大家都各自發揮地很棒，讓我感覺相當自豪。」
主導這次運動會的財團法人聯合國際教育基金會執行長吳美霖表示，中道外語部相當支持體育活動，跟一般學生不同的地方是，不會浪費學生時間，包含足球、籃球、體適能、瑜珈及有氧體操等課程，都請來專業教練進行教學。
「我們每天至少會有100分鐘進行體育活動，期望不只在學校，也讓學生延續運動習慣，」吳美霖說，「體育活動不僅帶給學生健康身體，也能磨練抗壓力，讓大家可以調適將來出社會後的壓力。」
吳美霖也感謝王男桂接下體育組主任職位後，在短短3年多時間，把籃球隊從無到有，如今更打進高中乙級聯賽，最後她強調，「我要求每位學生在今天都要上場表現，讓他們自然累積臨場應變經驗，以後就不容易怯場了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。