中道外語部運動會超熱鬧 王男桂有夠扯

中道中學與南澳高中友誼賽後，雙方教練球員與執行長吳美霖合影留念。(中道提供)

中道中學外語部21日選在三重運動中心舉辦別具生面的運動大會，除了進行泡泡足球與籃球對抗，身為體育組主任的SBL「扯鈴球王」王男桂，更與昔日宜中隊友高天麟進行三分大賽，也沒忘記下場表演扯鈴美技，儘管最後出糗收場！

為讓學生展現各自在體育項目上的成長，中道外語部21日特別進行一連串體育表演，從上午的泡泡足球賽與有氧體操、瑜珈表演，到了下午換成師生進行籃球對抗，最後更由中道男籃隊與南澳高中進行1場緊張刺激的表演賽收尾。

「只是很想達到搞笑結果，才會答應上去扯鈴，沒想到太久沒練竟然失手，」無奈被現場主持人林志彥硬拱上台扯鈴的王男桂說，「不過重點還是學生的體育成果展現，大家都各自發揮地很棒，讓我感覺相當自豪。」

王男桂在暫停時，認真教導中道球員戰術。(中道提供)

主導這次運動會的財團法人聯合國際教育基金會執行長吳美霖表示，中道外語部相當支持體育活動，跟一般學生不同的地方是，不會浪費學生時間，包含足球、籃球、體適能、瑜珈及有氧體操等課程，都請來專業教練進行教學。

「我們每天至少會有100分鐘進行體育活動，期望不只在學校，也讓學生延續運動習慣，」吳美霖說，「體育活動不僅帶給學生健康身體，也能磨練抗壓力，讓大家可以調適將來出社會後的壓力。」

吳美霖也感謝王男桂接下體育組主任職位後，在短短3年多時間，把籃球隊從無到有，如今更打進高中乙級聯賽，最後她強調，「我要求每位學生在今天都要上場表現，讓他們自然累積臨場應變經驗，以後就不容易怯場了。」

(中時電子報)