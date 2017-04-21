郭富城婚後現身藏不住喜悅 3字認了雙喜臨門
51歲天王郭富城人逢喜事精神爽，今(21日)在婚後首度現身公開活動，有問必答，然而最令外界好奇的，當然是關於妻子方媛懷孕2個多月傳聞，對此，他就以3字承認雙喜臨門，又稱等到適當時機會跟大家分享。
郭富城本月18號與方媛大婚，過程保密到家，他表示去年聖誕節已和方媛訂婚，雖然自己認為這些事很正常、不是秘密，但家人希望低調，所以這次大婚才會保持一貫低調作風，感謝大家祝福與體諒。
有傳郭富城這次是雙喜臨門，方媛疑似身懷2個多月身孕，他回應：「當然啦！囍字有兩個喜，我會努力，總之有好消息，我會跟大家分享。」也透露在婚宴上看到媽媽開心感動的模樣，自己比媽媽更感動，如果上天給我這份禮物，嬤嬤就能在有生之年抱到孫。
至於想生幾個？郭富城就笑稱沒想過，想一步步來，更直言：「奶粉錢不是很貴！」
(中時電子報)
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