胡志強伊東豊雄上海相見歡 互讚以台中歌劇院為榮

胡志強在上海參觀伊東豐雄展覽時兩人相見歡。（圖／胡志強臉書）

胡志強轉述伊東豐雄的話：「感謝台灣人民支持。」（圖／胡志強臉書）

國民黨副主席胡志強今天在上海與日本著名建築師伊東豊雄歡喜相見，雙方為協作完成台中歌劇院此一傑出作品而相互致意。胡志強說，偉大藝術作品才能永垂不朽！伊東豊雄則表示：「感謝台灣人民支持。」

國民黨副主席、前台中市長胡志強今天前往上海，他在個人臉書上說，「一下飛機，頭也不回地直奔上海當代藝術博物館，來向我的好朋友伊東豊雄致意！他在上海開建築展『伊東豊雄，曲水流思』，分享他的作品。」

胡志強特別強調與伊東豊雄在台中歌劇院合作上有極深的感情。他說一見面就先說謝謝他，才有今天的歌劇院。伊東也對胡志強回覆，感謝他讓台中歌劇院順利完成。

在上海的伊東豐雄展覽中，台中歌劇院的模型是所有參展模型中最大的一具。顯示伊東豐雄對此作品引以為榮。（圖／胡志強臉書）

胡志強一下飛機便馬不停蹄地前往參觀「伊東豐雄，曲水流思」展覽。（圖／胡志強臉書）

胡志強在臉書上感嘆道：「我心裡真正的感覺是，政治，只是一時。而偉大的藝術作品，才能永垂不朽！」「他最後告訴我，在歌劇院開幕時，他心裡真的想對大家說，謝謝台灣人民的支持，才能有今天的台中歌劇院！」

胡志強指出，伊東豊雄這次展覽現場最大的模型就是台中歌劇院的模型，「可見他以此為榮！」

(中時電子報)