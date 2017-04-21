美西德州期油跌破50美元大關

美國原油產能持續增加，與交易商還在觀望石油輸出國家組織(OPEC)是否將把減產協議延長至今年下半，導致美國西德州6月交貨原油合約價周五盤中一度跌破50美元大關至每桶49.75美元，這也使得國際油價將邁向1個月來首度週線收黑。另外布蘭特6月期油價格也跌1.25％至52.48美元。

(工商)