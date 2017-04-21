149甲線豐山支線 將封閉至5月底

位在嘉義縣阿里山鄉149甲線豐山支線的明隧道工程，4月間工地上方岩壁多次發生崩塌及落石，嘉義縣政府、縣議員石信忠、村長、承包商、觀光業者及村民召開施工說明會後，決議全時段封路施工至5月31日。

縣府建設處表示，4月18日晚上工地現場再度崩塌，縣府19日派員勘查崩塌情形，20日邀集石信忠、村長及當地村民舉辦施工通行協調會，基於明隧道工地坡面極不穩定，有崩塌之虞，為保障村民及遊客安全，並考量汛期災害可能擴大，決議149甲豐山支線自4月18日崩塌日起，全時段封閉至5月31日，以利邊坡穩定評估及進行施工。

(中時)