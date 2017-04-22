都會天后惜引退歌壇 細數「金鐘金曲歌后」陳淑樺經典好歌

陳淑樺精湛歌藝，以《夢醒時分》成為代表作，歌曲相當經典、傳唱度高。（圖／本報系資料照片）

歌后陳淑樺8歲就以童星身分踏入歌壇，初試啼聲就備受矚目，1989年加入滾石唱片後，以專輯《跟你說 聽你說》創下台灣音樂史破百萬銷售紀錄，《夢醒時分》更成為她的代表作品，不只如此，陳淑樺還是「金鐘金曲雙料歌后」，1985年以《陳淑樺專輯》獲得第20屆金鐘女歌唱演員獎，1991年還拿下第3屆金曲最佳國語歌曲女演唱人獎，從此奠定陳淑樺在歌壇屹立不瑤地位。

陳淑樺以精湛歌藝擠身實力歌手行列，歌曲風格多變，曾發行情歌、快慢歌皆有專輯，與李宗盛合作《女人心》專輯，新潮、流行歌吸引年輕歌迷注意，隨後發行《跟你說 聽你說》、《一生守候》專輯張張暢銷。此外，陳淑樺與成龍合唱《明明白白我的心》，更開啟男女合唱先河。

不過陳淑樺在1998年經歷喪母痛後，全面退出演藝事業，只有在2003年接受陶晶瑩主持的《亞洲娛樂中心》節目電訪，陳淑樺神隱多年，儘管多次傳復出，可惜都沒有實現，不過陳淑華的歌聲仍讓五六年級生很懷念，尤其歌壇創下的亮眼成績，更是無人能敵。

《夢醒時分》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《夢醒時分》是陳淑樺的代表作，由音樂人李宗盛量身打造，歌詞「要知道傷心總是難免的 在每一個夢醒時分 有些事情你現在不必問 有些人你永遠不必等」陳淑樺唱出女人內心深處的心事和委屈，更助陳淑樺成為都會天后、紅遍亞洲地區，《夢醒時分》不只讓陳淑樺歌唱事業登上高峰，李宗盛也成功受封「音樂教父」。

《明明白白我的心》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

陳淑樺和武打巨星成龍合唱情歌《明明白白我的心》，不僅轟動當時，好歌傳唱度高，更開創新型態男女合唱先河。歌曲描述渴望愛情「我明明白白妳的心 渴望一份真感情 我曾經為愛傷透了心 為什麼甜蜜的夢容易醒」，相當經典。

《問》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《問》是由李宗盛創作的歌曲，歌詞描述女子對感情的付出與重視，從「無悔付出青春 他就會對你真」，到為愛情一往情深、為情所困，最後「可是女人 愛是她的靈魂 她可以奉獻一生 為她所愛的人」，歌詞旋律朗朗上口，讓這首歌推出至今23年，傳唱度超高，相當經典。

《滾滾紅塵》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《滾滾紅塵》是電影《滾滾紅塵》主題曲，電影敘述一對戀人經歷戰爭的故事，歌曲《滾滾紅塵》也跟著翻紅，這首歌難度高、更凸顯陳淑樺高超歌唱技巧。

《笑紅塵》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《笑紅塵》曲風輕快，陳淑樺放情開口唱，歌詞「來生難料 愛恨一筆勾銷 對酒當歌我只願開心到老」、「歌在唱舞在跳 長夜漫漫不覺曉 將快樂尋找」、「此生未了 心卻已無所擾 只想換得半世逍遙」情境豁達。

《走馬燈》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《走馬燈》收錄在《淑樺的台灣歌》專輯，是陳淑樺唯一一張台語專題，陳淑樺唱起台語依舊相當迷人，歌詞「悲歡離合轉無停 無情啊無情 冷暖世情多演變 人生宛如走馬燈」，描述嘗盡人情冷暖，歌曲傳唱度高，黃乙玲、孫淑媚等多位歌手也曾翻唱過。

《月夜愁》（影片／取材自滾石唱片Youtube）

《月夜愁》是陳淑樺台與專輯《淑樺的台灣歌》中的主打歌之一，曲調來自平埔族歌謠，並由作曲家鄧雨賢重新編曲、作詞家周添旺填詞，歌詞描述失戀的心情，搭配低沉旋律，在當時很受歡迎，陳淑樺重新詮釋鄧麗君版本的《月夜愁》，別有一番風味。

(專題報導)