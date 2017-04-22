還記得這些歌手嗎？！六七年級生絕對會唱他們的歌

90年代闖蕩華語樂壇的新人歌手。(圖/本報系資料照)

在華語樂壇新人輩出的90年代，常常還未對歌手有印象，就有另一波新人來勢洶洶闖蕩歌壇，當年走紅的有周杰倫、蔡依林、孫燕姿等人，都是當今歌壇難以動搖的天王天后，但有些歌手雖然唱紅膾炙人口的歌曲，無奈運氣不好沒有下一張專輯機會，便消失在歌壇中逐漸被淡忘，不過他們的歌曲仍是流傳千古，代表六七年級生的青春，接著就來盤點當年曾紅極一時的新人歌手，也喚起在我們心中的回憶。

竇智孔《Cool Eyes》MV(影片/滾石唱片)

近期升格人父的藝人竇智孔，在戲劇圈多部作品創下佳績，不過鮮少人記得他是以歌手身分出道，16歲時被製作人小蟲發掘，接著便與滾石唱片簽約，在擔任儲備歌手三年後，發行首張專輯《Cool Eyes》，除了先天優質外表佔盡優勢，更在主打歌《Cool Eyes》MV中扭腰擺臀，加上曲風朗朗上口，歌曲推出即紅遍大街小巷，雖然專輯銷量七萬張達水平，但在當年至少十萬張才有下一張的年代，新專輯則遲無下文，最後轉往戲劇界發展，不多部偶像劇中仍能聽到他「獻聲」。

盧春如《我不是她》MV。(影片/Youtobe)

Ruby盧春如，自幼就征戰無數大小歌唱比賽，當年參加「香港新秀歌唱大賽」時，更曾擊敗當今歌壇四小天后之一的蕭亞軒，1999年從加拿大返台發行首張專輯，當年《我不是她》、《熄燈》、《不愛就走開》等歌都膾炙人口，不過在第二張專輯出片前，卻因製作人鈕大可離開EMI，導致本身合約出現問題，也使得出片計劃臨時喊卡，最後在因緣際會下結識台北之音主管，便進電台擔任夜間DJ，接著換至飛碟電台主持節目，如此與外籍男友育有一女，家庭事業堪稱成功。

高山峰《愛我好不好》MV。(影片/Youtobe)

高山峰昔日給人印象就是放蕩不拘，不過現在以升格為人父的他，早已收起當年浪子氣息，除了擔任談話性節目常態來賓，主持功力更備受肯定，曾榮獲第一屆民視獎最佳兒童節目主持人，但不少人似乎忘記他最初是以歌手出道，當時不僅以壞壞鄰家大男孩氣息闖蕩歌壇，一人包辦整張專輯詞曲，創作功力自然不容小覷，加上歌詞輕鬆唱出當世代年輕人心聲，立刻風靡當世代迷弟迷妹們，專輯首波主打《愛我好不好》也掀起討論，更被譽為新生代「張震嶽接班人」。

何欣穗《自己餵狗》MV。(影片/Youtobe)

在Hit FM擔任rock DJ的何欣穗，說到這名字或許多少人仍略顯陌生，但提到是《自己餵狗》原唱時，或許就喚起不少六七年級生的記憶，當年推岀首張專輯《完美小姐》，首波主打《自己餵狗》已幾乎不換氣方式演唱，立刻打響在歌壇名號，隔年更入圍台灣《金曲獎最佳新人》及《最佳專輯製作人》，隨後則組「穗好」樂團，轉往獨立音樂界發展，也在各大音樂祭演出，皆獲得不錯迴響，目前則是轉往幕後幫歌手製作專輯，已極少出現在螢光幕前，最近公開演出是去年擔任蘇慧倫《火車快飛》巡演台北場嘉賓。

陶莉萍《好想再聽一遍》MV。(影片/Youtobe)

出生於汶萊的歌手陶莉萍，在經纪人帶領下到台灣發展並發行專輯，當時在新人輩出的華語唱片界，陶莉萍可說是獨占鰲頭，以新人之姿狂賣12萬張，還與師兄蘇永康合辦演唱會，後勢備受各界看好，不過在發完首張專輯後，因為經紀約鬧雙包便與公司解約，雖然合約最後順利解決，不過唱片公司卻不見有任何動作，陶莉萍也只能坐等合約履行完，接著便耗時六年時間獨立製作專輯，希望外界不會將她定位在「情歌歌手」，但多數唱片公司把該專輯定位為「非主流」，因此不受青睞，不過當年主打的《好想再聽一遍》、《愛讓人無力》，至今仍讓老歌迷朗朗上口。

吳名慧《心情電梯》MV。(影片/Youtobe)

吳名慧，或許連六七年級生對她幾乎都沒啥印象，1999年時發行首張專輯「無可救藥」，主打《心情電梯》MV營造鬼魅氛圍，加上宛如貞子再現引發關注，但由於曲風過於前衛，加上風格偏陰鬱不符合年節氣氛，導致銷量不見起色，不過多年後重新省視這張專輯，可以發現耐聽度與流行度依舊無違和感，尤其主打歌《心情電梯》至今多數六七年級生仍有印象，就連樂團蘇打綠都曾在演唱會重新詮釋過。

(專題報導)