眾多藝人信徒 這幾位白龍王不見！
演藝圈不少藝人深信泰國白龍王，過去包含梁朝偉、舒淇、劉德華等人都是信徒，不過其實有幾位藝人是他堅決不見的，其中一位就是梁朝偉的妻子劉嘉玲，而他不見的原因直到很後來才終於揭開，原因正是劉嘉玲「太偏執」。
白龍王因為相當疼愛梁朝偉，最後還收他當乾兒子，先前他還曾帶著劉嘉玲一起到泰國求見白龍王，怎知在會見前，白龍王說「我只見那個男子」，據悉劉嘉玲被白龍王前後拒於門外4次；而後傳出白龍王是認為劉嘉玲太過偏執，就算為她指點迷津，也無法改變。
另一位白龍王沒見的，正是自殺身亡的男星張國榮，據傳他在低潮時期罕見答應朋友去見白龍王，可就在會見前1小時，白龍王卻表示不必見了，更直說「我幫不了他。」
不過白龍王讓人驚訝的事蹟還不僅於此，包含先前幫取名《無間行者》正名為《無間道》，電影也因此爆紅；而劉德華則是被說不用著急，指點只要謙虛，肯定能夠大紅大紫。
就連謝霆鋒先前被老闆楊受成推薦來拜見白龍王後，他被告誡「要小心車」，這讓先前因為車禍鬧出頂包事件的謝霆鋒都嚇壞，加上事後和妹妹外出吃飯，他搭計程車，車子也撞到人，讓他從此對白龍王的功力更深深相信。
(專題報導)
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