「第一狗仔」卓偉連爆猛料 就這幾個家庭他難動分毫

所謂無風不起浪，但諒卓偉再怎麼厲害，這幾對根基穩當的夫妻檔，也是他所惹不動的。(取材自微博、中時資料照片)

話說藝人固然需要具備真材實料的演藝功夫，然在這個宣傳包裝當道的時代，正面形象對明星來說可是至關重要的，然被稱為「中國第一狗仔」的卓偉頻頻出刀，攪亂一池平靜的春水，當年文章、姚笛是他爆出來了，最近鬧得沸沸揚揚的白百何夫妻清朗的形象也毀在他手上，甚至掀起Angelababy、陳赫、彭于晏等明星集體發聲明的聲浪，雖說醜事可謂無風不起浪，但這些亂事的揭露，多少讓人惋惜，難不成演藝圈沒有足夠正向的人們，足以抵擋「第一狗仔」的破壞死光嗎？答案是有的！這幾對夫妻檔的表現，可說讓民眾抱持著相當的信心。

孫莉的天真善良與黃磊的高智商高EQ，恰成互補。(取材自微博)

黃磊X孫莉

以《人間四月天》中徐志摩一角為台灣觀眾所熟知的男星黃磊，今年45歲的他，有個同為女演員的老婆孫莉，當年還是學校研究生的黃磊一眼就喜歡上了來甄試的孫莉，之後更發展成為人所熟知的9年「師生戀」，如此浪漫的展開，迎來的是長達22年的夫妻情。

孫莉給黃磊生下了2個可愛的女兒，一家4口和樂，之所以都在演藝圈工作的夫妻倆能走得這麼長久，關鍵在於個性的互補，孫莉跟黃磊一起生活了這麼多年，個性柔和的她，家裡大小事都交給了智商跟EQ雙高的老公，自己則是單單純純，跟著聰明又耍寶的黃磊過日子，黃磊接受訪問時也說，老婆特別聽他的意見，如果孫莉是古靈精怪的性格，恐怕夫妻倆就沒這麼協調了，這可是任誰都難以打破的穩定。

趙又廷與高圓圓結婚2年多來，從小地方都能看見兩人的恩愛，標準的「嫁給愛情的模樣」。(中時資料照片)

趙又廷X高圓圓

女神級的高圓圓與男神級的趙又廷，於2012年認戀，當年男方一句：「圓圓是一個很好的女人，我很珍惜她，也請大家盡量保護她，不要傷害她」，預告了之後兩人甜蜜蜜的生活點滴。

相戀2年後，趙又廷在2014年將高圓圓娶進門，個性都相當溫和的兩人，自此就像獲得最大得圓滿一樣，在生活中的每一個小角落，總被拍到放閃的小證據，高圓圓貴為人氣女神，性格卻相當與世無爭，婚禮上她對老公說的「終於等到你」，被認為是最最真切的實話，婚後她幾乎半隱居狀態，偶爾拍個街拍照，似乎就是她心裡最嚮往的狀態，至於趙又廷，則多次在節目上展現了如他帳號「HERO」說的那般形象，相當正直可靠，守護著老婆，他曾說「真愛高於一切」，小倆口被外界形容是模範一般「嫁給了愛情的最佳模樣」。

陸毅戀家，總捨不得鮑蕾辛苦，鮑蕾和老公是同學兼知己，甘心為愛的人將心思都放在家庭上頭。(取材自微博)

陸毅X鮑蕾

以《像霧像雨又像風》紅遍兩岸三地的男神陸毅，早在30歲就成家立業，雖然年輕，但他的婚姻，可是愛情長跑10年後，慢慢磨成的，他的另一半是女星鮑蕾，兩人同歲且是同校同學，陸毅和鮑蕾證明了一見鍾情能長久，他們大二開始戀愛，童星出身的陸毅星運亨通，但對女友不離不棄，也沒因走紅鬧緋聞，就這樣結婚相守的20年，是人人眼中模範的「戀愛-結婚-生子」典範。

婚後，陸毅捨不得老婆進劇組辛苦，於是「了不起負責」地說以後就帶著妻子出席慈善活動，偶爾客串演戲拍拍照，鮑蕾則為他生了一雙女兒，分工相當和諧，老公主外她主內，然畢竟鮑蕾也是演員出身，怎可能沒有想追求事業成就的心？然陸毅的極度戀家，讓她甘願為了愛的人，將精明靈活的頭腦留給了家庭，想當時兩人第一個女兒出生，陸毅乾脆在家蹲兩年陪孩子老婆，最終還是被鮑蕾給踢出去拍戲賺錢的，她則靠著理財，穩定了家計，也因為聰明和有主見，將一家大小安置得服服貼貼，跟老公就在穩定的生活中當彼此的知己，相愛一生。

(專題報導)