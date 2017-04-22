高處盡美景 挑戰瑞士最高、最驚悚吊橋
近年國內打造多座觀景吊橋，帶動各地觀光人潮，一睹高處的獨特美景。而在瑞士也有座堪稱「全球最高、最驚悚的吊橋」，位於海拔3,041公尺山頂，腳底是深達500公尺的峭壁，只是眼前這般絕景，你敢往下看嗎？
瑞士被評選為2017世界最宜居國家，不只是完善的政府制度，絢麗多姿的自然環境也是教人神留，森林密度位居歐洲第2，每座城鎮中心地帶不遠處即可走入綠意自然，春季有繽紛花開的蓬勃朝氣，夏季盡是藍天綠地，秋季滿是色彩斑斕的紅黃落葉，一到冬季便成為逐雪者的夢幻國度。
瑞士的鐵力士懸崖吊橋(Titlis Cliff Bridge)，位於鐵力士山(Titlis)海拔3,041公尺處，是歐洲海拔最高的懸索橋，也是拜訪鐵力士的必訪行程，眼前雪山景緻白得純粹、藍得透徹；橋身網狀鏤空設計長度只有100公尺，橋面寬1公尺，站上吊橋，腳底下踩得是高達500公尺深淵。
此外，除了挑戰堪稱「全球最高、最驚悚的吊橋」，鐵力山還有豐富的玩雪行程，可搭乘會360度自轉的鐵力士旋轉纜車(TitlisRotair)，美景零死角；或是當個雪地大飆客，騎乘雪上摩托車騁馳飆速，享受「捲起千堆雪」的快感。
(中時電子報)
關鍵字：吊橋
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