422世界地球日 選購3蔬2果 享健康 愛地球
為響應422世界地球日，國民健康署呼籲民眾多多選購當季、在地的食材，且應避免過度採買，造成不必要的浪費，一同愛護地球，享受健康。
依據國民健康署公布105年健康行為危險因子監測調查 (BRFSS)顯示，成人每日攝取的3蔬2果的比例僅有12.9%，與去年相同，顯示民眾蔬果量普遍攝取不足，蔬菜及水果皆含有豐富維生素、礦物質及膳食纖維，不但可以增加飽足感，還可以促進腸胃蠕動。
國民健康署近年不斷推動3蔬2果的健康飲食型態，每日攝取3份蔬菜(1份蔬菜煮熟後約半碗份量)、2份水果(1份水果約一個拳頭大小)。
在選購蔬果方面，國民健康署提醒多選購色彩不同的蔬果，才能均衡攝取不同的營養；而料理方面，則是盡量吃蔬菜的原型，避免過度加工，水果則是建議洗淨後連皮一同吃下，才能攝取更多的膳食纖維，減少廚餘，也可避免便秘。
在產種植當季蔬果，不但可以降低農藥、肥料用量，也避免製成加工品延長保存，國民健康署呼籲產地距離愈遠，交通運輸所產生的碳排放也愈高，長程運輸會增加食材被添加防腐劑的風險。
台灣因地理環境、氣候因素，四季皆有盛產蔬果，順應時節選購國產在地當季蔬果，不可以吃到蔬果的鮮甜，還可以減少碳排放量，愛護地球。
(中時電子報)
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