《兩岸星期人物》首創共享單車熱 陸ofo平台創始人戴威

未滿30歲、大陸當紅的共享單車平台ofo創辦人戴威。（圖/新華社）

繼共享汽車之後，大陸近期來最熱門的話題就是共享單車！首創這波熱潮的人，就是畢業於北京大學光華管理學院、一手創立ofo平台的年輕執行長戴威，因為自己熱愛騎行而創業，創業初期並沒有人看好他，曾一度背負百萬人民幣的債務，直到共享單車開始於各大學和城市間發酵，才陸續獲得天使資金的投資，重新成為大眾關注的焦點，也讓這位年輕的創業家和企業身價一舉飆上20億美元（約606億台幣）大關。更成為蘋果執行長庫克（Tim Cook）訪問北京時，指定拜訪的新創公司。

現年未滿30歲的戴威，2009年考入北京大學光華管理學院，在學期間曾擔任交響樂團的單簧管首席、學院學生會主席和院團委組織部部長等職務。與同學不同的是，他在2013年畢業後，選擇前往青海省偏鄉擔任數學支教老師，這個經驗讓他愛上騎行，隔年返回北大攻讀碩士期間，與其他四名合夥人張巳丁、楊品傑、于信、薛鼎，從創立騎行旅遊團開始，後成立ofo共享單車平台，提出「共享經濟+智慧硬體」，成為大陸國內首家運營自行車共享業務的網路新創公司。

結合QR碼、網路平台和第三方支付的ofo「小黃車」。（圖/美聯社）

蘋果公司現任執行長庫克（騎單車者）訪問北京時，特別前往ofo總部拜訪，由戴威（圖右黑衣持手機者）親自介紹。（圖/鳳凰網）

從去年起開始爆紅的共享單車平台ofo，在短短四個月內，完成了四輪的天使融資，完成D輪4.5億美元（約136.5億台幣）的融資，不僅擊敗主要對手摩拜，更一舉躍升為共享單車業中估價最高的獨角獸公司。但在風光融資的前一年，戴威曾親自拜訪多間創投公司，卻無一願意投資他的新創企業，甚至連自己身邊的長輩和友人通通不看好，最終在不得已之下向天使股東借了500萬人民幣（約2,300萬台幣）的債務，直到他的「伯樂」之一：金沙江創投挹注後才還清。

在創始初期的ofo平台團隊，戴威（前排紅衣最左）和三名合夥同伴。（圖/大陸投資網站）

由於ofo平台等共享單車企業崛起，連帶也讓上游的自行車製造業欣欣向榮。（圖/新華社）

2016年初，曾投資滴滴打車、餓了麼等明星項目的金沙江創投合夥人朱嘯虎一通電話，徹底改變了戴威和ofo平台的命運。在獲得金沙江的挹注後，ofo平台正式進入快速成長期，在A輪融資獲得真格基金、天使投資人王剛等的2,500萬美元（約7,58億台幣）；B輪則有經緯中國領投、金沙江、唯獵資本砸下數千萬美元資金；C輪更獲得滴滴、小米、順為等資本的支持，對單車項目深感興趣的小米執行長雷軍更是多次與戴威交流。截至C輪，戴威與團隊獲得共約1.3億美元（約39.4億台幣）的資金，更在今年3月傳出，完成D輪融資，由俄羅斯投資機構DST（Digital Sky Technology）領投，取得4.5億美元（約136.5億台幣），正式成為獨角獸公司（成立未滿10年，估值超過10億美元）。

快速發展的共享單車，也開始出現隨意停放、影響交通與市容的問題。（圖/大陸網站）

大陸共享單車最大兩個公司：「小黃車」ofo與「小紅車」摩拜。（圖/大陸科技網站）

如今逐漸成熟的ofo，利用手機和網路，讓民眾能快速、方便地取得與使用單車，同時允許異地借還的系統，深受飽受塞車和通勤之苦的大陸城市居民喜愛，讓其業務有如猛爆式的成長茁壯。創辦人戴威表示，未來將在大陸至少50個城市拓點，並且將ofo平台帶出海外，目前已落地於新加坡和倫敦，很快就會將觸角延伸至日本、西班牙、法國、德國等地，讓這個「共通的語言」能被更多人共享使用。

China Startup: Smart bicycle-sharing on campus

共享單車是一個全新概念，有如當年的Uber一樣，大陸對此多採取先放行後修法的態度，但過於快速的擴張與發展，卻對其他非使用者造成極大的不便，大批的單車不受控制地堆疊和任意停放在「共享站」週邊，不僅影響用路交通，更讓外界的「觀感」不好。再加上除了「小黃車」ofo之外，還有「小紅車」摩拜等新創公司爭搶這塊大餅，為搶市占率而各出奇招，一度讓共享單車呈現失控狀態。未來如何控管和平衡，恐將是ofo與戴威最大的挑戰和難題之一。

(中時電子報)