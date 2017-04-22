竹林中學沈允中「跑」進國立台北護大運動保健系

106學年度科大繁星放榜，新北市竹林中學幼兒保育科沈允中從慢跑中跑出自信，錄取國立台北護理健康大學運動保健系。（葉書宏翻攝）

106學年度科大繁星放榜，新北市竹林中學幼兒保育科沈允中從慢跑中跑出自信，以馬拉松的精神堅持努力，不輕言放棄，終獲錄取國立台北護理健康大學運動保健系，一路陪伴她走過苦澀青春的導師和同學們都替她感到高興並以她為榮。

沈允中的故事也許並不特別，因為同樣處於青春期，對生命充滿迷茫的孩子並非少數。「在就讀竹林中學國中部時，對於成長過程必須面對的種種人、事、物忽然產生無法融入的困擾，處在糾結的內心世界中，她甚至不知道怎麼回事。」

沈父表示，「國中時期很沒自信，對許多事不感興趣，似乎築起了一道心牆，做父母的只能乾著急卻一籌莫展。」

沈允中上了竹林高職部幼保科，開始默默關注跟慢跑有關的活動消息，同時展開了練習計畫，從3公里、5公里慢慢增加到10公里，半馬，導師知道後也鼓勵她，甚至還曾帶著全班一起跑。在經過一段時間的練習後，沈允中決定報名參加知名運動用品廠商所舉辦的國際馬拉松比賽，沒想到初試啼聲就在七千多位參賽者中獲得了第三名，這對她產生了極大的鼓舞作用，讓她建立不小的信心，不只在跑步，整個人似乎也脫胎換骨，漸漸地走出青春期莫名的晦暗。也因為跑出了自信，連帶能在課業的表現更是努力不懈，每次在班上成績都是名列前茅！

「從國中的渾渾噩噩，因為馬拉松而改變了自己，能開始接受人群、能勇敢的面對每一次挑戰、會懂得放下執著、會有活力與笑容了，甚至現在不管在生活中遇到了什麼難題，只要出去跑一場，回頭重新審視，就會發現根本沒什麼大不了的！連我都可以了，你ㄧ定也可以！每天問自己，今天要當膽小鬼還是出去痛快的跑一場？」

沈允中回頭看看過去的自己，有了深刻的感觸；她也鼓勵跟她過去一樣處於生命困境的朋友們，要替自己找到出口，會發現，生命真的無限寬闊。

對於錄取第一志願國立台北護理健康大學運動保健系，她表示雖然念的是幼保科，但在成長過程中接觸到運動而改變了她，因此希望未來在這領域當中，能以所學幫助更多的人，讓大家都能從運動中找到更快樂的人生。

(中時)