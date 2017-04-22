精障女子迷失街頭 熱心女警協助返家團聚
新店警分局安康派出所警員高詩穎，日前執行巡邏勤務時，接獲計程車司機報案表示，他在新店家樂福站牌處載1名要回家的鍾姓女子，但這位女子無法清楚表達家住哪裡，只知道家住安康路，司機眼看沒辦法只好報警請警方協助。
高員受理後，立即將該名女子帶返派出所查證身分，惟該女口齒不清，疑似精神恍惚並僅知其祖母名字，高員除利用M-POLICE人臉辨識系統之外也比對轄內勤區資料，終於查到在新店區安康路2段有位同名同姓的婦人，警方立刻前往該址，經提供照片給婦人指認，確認該女子為其走失的孫女，並立即趕到派出所，心中大石終得放下。
女子祖母到達派出所後，頻頻感謝員警幫忙，並表示其孫女有精神障礙的問題，當日會走失是因為沒有搭上返家公車，才會在路上攔計程車，所幸受到員警的幫忙，十分感謝。
警方呼籲民眾，對於家中精神障礙或失智家人，應多加關心照料，必要時可在身上衣物留下聯絡方式，以便不慎走失時可聯絡找回。
(中時)
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