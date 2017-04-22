南非校車撞卡車爆炸起火 至少20學童死
救援單位表示，1輛迷你巴士今天在南非首都普勒托利亞（Pretoria）郊外撞上1輛卡車後爆炸起火，造成至少20名學童喪生，救護人員在現場急救傷者。
ER24緊急救援機構發言人梅林（Russel Meiring）告訴法新社，那輛迷你巴土在距普勒托利亞約70公里的布朗克浩斯普魯特鎮（Bronkhorstspruit）和維瑞納鎮（Verena）之間的公路上撞上1輛卡車後爆炸起火，「已證實有20名小孩喪生」。
急救人員抵達現場時，消防隊員已在現場撲滅火勢。眾多小孩受困在巴士內，大部分受害人都是當場宣告死亡。目前撞車原因仍不明。
路透社報導，救援機構表示，從學校搭載學童的1輛迷你巴士，今天在穆普馬蘭加省（Mpumalanga）境內撞上1輛卡車後爆炸起火變成一團火球，造成司機和19名學童喪生。
ER24緊急救援機構發言人梅林表示，從學校載運學童的那輛迷你巴士，在普勒托利亞東北方的維瑞納鎮和布朗克浩斯普魯特鎮之間撞上卡車
梅林說，多個學童受傷。罹難孩童受困在焚毀的迷你巴士內。
警方表示，撞車原因仍不明，迷你巴士司機喪生，卡車司機則存活。1060422
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。