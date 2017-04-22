歐洲股市今天漲跌互見，法國股市受大選前暴力攻擊事件影響下挫，英國股市因零售銷售欠佳而壓回，德國股市則因歐元區4月經濟成長出現6年來最快速度的激勵走強。

倫敦FTSE 100指數下跌0.06%，收在7114.55。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.18%，收在12048.57。

巴黎CAC 40指數下跌0.37%，收在5059.20。（譯者：中央社徐睿承）1060422

(中央社)