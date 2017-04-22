遏制保護主義 G20同意成長須更具包容性

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德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）今天指出，20國集團（G20）財長同意，須「更具包容性」來帶動經濟成長，以避免保護貿易主義升高。

蕭伯樂在G20會議後表示，「我們需要解決這項問題，否則將見到保護貿易主義盛行。」

在G20會議中，各國官員同意「需做更多努力」以更公平地分享成長收益。（譯者：中央社徐睿承）1060422

(中央社)