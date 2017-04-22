神預測？川普認為下屆法總統是「她」…

美國總統川普（Donald Trump）今天表示認為這起巴黎恐攻這會幫助極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）當選。(圖片取自美聯社)

昨日世界馳名的的巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）爆發槍戰，造成1名警察死亡，過了不久激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下的巴黎致命攻擊案，而美國總統川普（Donald Trump）今天表示，將會重大影響即將登場的法國總統大選，而他更認為這會幫助極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）當選。

這起在巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）發生的槍案引起世界關注，因為法國近代以來競爭最激烈的總統大選首輪投票即將於23日舉行。數小時後川普推文表示，「巴黎又發生恐怖攻擊。法國人民絕不會容忍更多這種事。將會重大影響總統選舉。」

川普雖然並沒有明確表示雷朋，但相信她會受到這次造成警察傷亡的巴黎恐攻幫助，川普更認為雷朋是這次大選中最強大的候選人。

極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）大選以來打著法國優先宣言，明白主張法國退出歐盟和歐元區、限制移民、製造業回流、減稅和貿易保護主義，她表示上任後將凍結長期簽證，並對雇用外國勞工的企業課稅。，根本就是川普的翻版。更有人戲稱她就是這次法國大選的「女川普」。

不過也有專家分析，這次恐攻也會幫助候選人費雍(Francois Fillon)一把，而中間派獨立候選人馬克宏民調也居高不下，所以到底最後結果如何，誰也難預料。

(中時電子報)