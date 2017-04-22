神預測？川普認為下屆法總統是「她」…
昨日世界馳名的的巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）爆發槍戰，造成1名警察死亡，過了不久激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下的巴黎致命攻擊案，而美國總統川普（Donald Trump）今天表示，將會重大影響即將登場的法國總統大選，而他更認為這會幫助極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）當選。
這起在巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）發生的槍案引起世界關注，因為法國近代以來競爭最激烈的總統大選首輪投票即將於23日舉行。數小時後川普推文表示，「巴黎又發生恐怖攻擊。法國人民絕不會容忍更多這種事。將會重大影響總統選舉。」
川普雖然並沒有明確表示雷朋，但相信她會受到這次造成警察傷亡的巴黎恐攻幫助，川普更認為雷朋是這次大選中最強大的候選人。
極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）大選以來打著法國優先宣言，明白主張法國退出歐盟和歐元區、限制移民、製造業回流、減稅和貿易保護主義，她表示上任後將凍結長期簽證，並對雇用外國勞工的企業課稅。，根本就是川普的翻版。更有人戲稱她就是這次法國大選的「女川普」。
不過也有專家分析，這次恐攻也會幫助候選人費雍(Francois Fillon)一把，而中間派獨立候選人馬克宏民調也居高不下，所以到底最後結果如何，誰也難預料。
(中時電子報)
文章來源：Paris attack: Donald Trump says shooting will 'probably help' Marine Le Pen in France's presidential election
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。