搞錯手語 他60億賠償變600萬

而打官司時他的律師搞錯手語，談判和解金額時，把「百萬」的手語誤讀成「千」，所以他一怒之下又告上法院。(圖片取自nydailynews)

美國有一名聽障男子，先前在電腦公司IBM工作，卻遭歧視開除，而打官司時他的律師搞錯語，談判和解金額時，把「百萬」的手語誤讀成「千」，使他原本以為有2億美金(約60億)的和解金飛了，最後只剩下20萬美金(約台幣600萬)，一怒之下他便向律師提告。

49歲的軟體工程師詹姆士．王 (James Wang)，兩歲失去聽力，2013 年指控IBM因他是聾子而開除他，打官司前他原本希望獲得60億元賠償，但是拿到和解文件時，赫然發現竟然只有600萬元，非常錯愕。

詹姆士表示，當初他告訴律師羅辛斯基 (Andrew Rozynski)和解條件時，用美國手語來表達「百萬」，也就是在打開的掌心點兩下，但是聲稱手語流利的律師，卻以為他在打開的掌心只點一下，誤讀成「千」。但沒想到公司勝訴了，他拿到的錢卻差了千倍之多，只有600萬。無法接受結果的他，向律師和其事務所索取金額不詳的賠償。甚至為IBM的賠償金一再上訴，甚至到聯邦最高法院，但都宣告失敗。

(中時電子報)