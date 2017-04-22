搞錯手語 他60億賠償變600萬
美國有一名聽障男子，先前在電腦公司IBM工作，卻遭歧視開除，而打官司時他的律師搞錯語，談判和解金額時，把「百萬」的手語誤讀成「千」，使他原本以為有2億美金(約60億)的和解金飛了，最後只剩下20萬美金(約台幣600萬)，一怒之下他便向律師提告。
49歲的軟體工程師詹姆士．王 (James Wang)，兩歲失去聽力，2013 年指控IBM因他是聾子而開除他，打官司前他原本希望獲得60億元賠償，但是拿到和解文件時，赫然發現竟然只有600萬元，非常錯愕。
詹姆士表示，當初他告訴律師羅辛斯基 (Andrew Rozynski)和解條件時，用美國手語來表達「百萬」，也就是在打開的掌心點兩下，但是聲稱手語流利的律師，卻以為他在打開的掌心只點一下，誤讀成「千」。但沒想到公司勝訴了，他拿到的錢卻差了千倍之多，只有600萬。無法接受結果的他，向律師和其事務所索取金額不詳的賠償。甚至為IBM的賠償金一再上訴，甚至到聯邦最高法院，但都宣告失敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。