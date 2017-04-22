汽車考照新制5/1上路 這些地雷當心！「沒蹲下」也出局

汽車考照新制5/1上路。(報系資料照片)

從5月1日起，汽車考照將全面實施新制，除了加考路考之外，許多地雷項目，只要一出錯就扣32分，直接出局。

其中包含：

1.駕駛上車前，未察看四周車輛、未蹲下看車底以及輪胎有無異狀。

2.未依規定繫上安全帶。

3.未依規定顯示方向燈。

4.上、下車開車門前，未留意側後方有無人車通過。

5.未轉頭察看後視鏡及回頭察看後方有無障礙、車輛、行人通過及未禮讓優先通行。

6.不按考驗員指示駕駛，而致考驗員需代踩煞車或控制方向。

7.行駛中車輛壓線或擦撞車輛、安全島、損壞設施。

而公路總局表示，當中考生最易犯的就是「行駛中車壓實線」，其次是「上、下車未以兩段開車門」、以及「未依規定顯示方向燈」。

(中時電子報)