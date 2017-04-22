汽車考照新制5/1上路 這些地雷當心！「沒蹲下」也出局
從5月1日起，汽車考照將全面實施新制，除了加考路考之外，許多地雷項目，只要一出錯就扣32分，直接出局。
其中包含：
1.駕駛上車前，未察看四周車輛、未蹲下看車底以及輪胎有無異狀。
2.未依規定繫上安全帶。
3.未依規定顯示方向燈。
4.上、下車開車門前，未留意側後方有無人車通過。
5.未轉頭察看後視鏡及回頭察看後方有無障礙、車輛、行人通過及未禮讓優先通行。
6.不按考驗員指示駕駛，而致考驗員需代踩煞車或控制方向。
7.行駛中車輛壓線或擦撞車輛、安全島、損壞設施。
而公路總局表示，當中考生最易犯的就是「行駛中車壓實線」，其次是「上、下車未以兩段開車門」、以及「未依規定顯示方向燈」。
(中時電子報)
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