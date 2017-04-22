你信嗎？阿嬤稱是半個外星人 常搭飛碟旅遊
澳洲一名64歲婦人卡洛爾（Judy Carroll）聲稱，從小她一直都跟外星人聯絡，DNA不僅有外星人基因，還已經是半個外星人，並常常跟他們搭飛碟去太空旅遊。
據《每日郵報》報導，卡洛爾說小時候就跟外星人「Greys」碰面，形容他的長相有著瘦小的身材，沒有頭髮，眼睛的形狀則是像水滴狀。
到了30歲，她和「Greys」發生第一次接觸，她說她突然身體麻痺的躺在床上，旁邊還有三名同樣長相的外星人在盯著她，並告訴她，必須學會用冥想的方式來跟他們溝通。
到了現在，卡洛爾說她定期會去飛碟與他們聯絡，她形容是在一個像是純白而美麗希臘小島的地方。
她說：「我是在睡覺的時候被帶走的不完全有記憶，不過還是有一點印象」，甚至卡洛爾丈夫也跟她說，在她進行冥想的時候看到了外星人在她附近。卡洛爾指出，自己已經是半個外星人，更認為他們的目標是治癒人類，但他們無法強迫人類，要讓人類自己準備好。
(中時電子報)
文章來源：Australian woman, 64, describes herself as 'half-alien' and claims she visits extra-terrestrials called Greys on a space ship 'like a Greek island' every month
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