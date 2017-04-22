今北部雨勢漸緩下探16度 好天氣等周二
今天持續受到華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣仍較涼，北台灣低溫下探16、17度，其他地區低溫也來到19度左右，高溫也都比昨天下降5到6度，在穿衣服上還是要多加留意。
降雨方面，氣象局稍早也解除了大雨特報，但西半部地區及澎湖、金門、馬祖依舊有短暫陣雨，東半部地區亦會有局部短暫陣雨，出門雨具還是要記得帶。
這波雨勢最強的時間已經漸漸過去，從今天上午起，北部雖還偶有雨，但會逐步緩和，不過中南部雨停的時間可能會稍晚一些，一直到周日可能都還會有雨勢。而周一陽光會稍微露臉，各地雖可能還有短暫雨，但水氣再減少，白天會再回溫2-3度；到了周二，各地天氣就會轉穩定，可能還有點偏熱。
至於在今天空氣品質部分，今日全台各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。