今北部雨勢漸緩下探16度 好天氣等周二

今北部雨勢漸緩，低溫下探16度。(取自中央氣象局)

今天持續受到華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣仍較涼，北台灣低溫下探16、17度，其他地區低溫也來到19度左右，高溫也都比昨天下降5到6度，在穿衣服上還是要多加留意。

降雨方面，氣象局稍早也解除了大雨特報，但西半部地區及澎湖、金門、馬祖依舊有短暫陣雨，東半部地區亦會有局部短暫陣雨，出門雨具還是要記得帶。

這波雨勢最強的時間已經漸漸過去，從今天上午起，北部雖還偶有雨，但會逐步緩和，不過中南部雨停的時間可能會稍晚一些，一直到周日可能都還會有雨勢。而周一陽光會稍微露臉，各地雖可能還有短暫雨，但水氣再減少，白天會再回溫2-3度；到了周二，各地天氣就會轉穩定，可能還有點偏熱。

至於在今天空氣品質部分，今日全台各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)