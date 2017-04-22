巴黎殺警兇手 傳遺體旁有讚揚IS字條
法國大選周日舉行，卻在巴黎香榭大道昨天爆發襲警案，造成員警1死2傷，凶手遭擊斃，事發後伊斯蘭國(IS)也宣稱犯案。而法國警方也在釐清凶手身分，瞭解調查的消息人士今天說，當局在案發現場，凶手遺體旁發現一張讚頌伊斯蘭國（IS）的手寫字條。
這名消息人士告訴記者，當局除了在39歲凶手法國人卡林（Karim Cheurfi）的遺體旁發現這張字條，還在事發現場他的車內發現一本可蘭經。據了解，嫌犯曾在社群網站上化名「比利時的尤塞夫」(Abu Yousuf the Belgian)，宣稱他即將犯下恐怖攻擊案，並透露想要殺警察。他曾在2001年用槍射擊2名警察致重傷，被判處20年徒刑，日前被假釋出獄，沒想到出獄不久再次犯下讓人震驚的槍擊案。
過不久IS宣傳機器阿瑪克通訊社（Amaq）發表聲明說，這名攻擊者是IS「戰士」之一，指他是「比利時人尤塞夫（Abu Yussef）」。
(中時電子報)
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