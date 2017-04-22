真方便！未來調時差 只需點眼藥水

研究發現使用血管加壓素（vasopressin）後，能改變動物的生理時鐘或作息模式，表示未來解決時差問題，可能只需要點眼藥水。(圖片取自達志影像)

根據最新科學研究表示，有些視網膜細胞直接連結至腦部特定區域，在使用血管加壓素（vasopressin）後，能改變動物的生理時鐘或作息模式，這個突破發現代表，未來解決時差問題，可能只需要點眼藥水。

愛丁堡大學進行最新研究，首次在老鼠身上實驗發現，有些視網膜細胞直接連結至腦部特定區域，在使用血管加壓素（vasopressin）後，能改變動物的生理時鐘或作息模式，包括睡眠、進食及荷爾蒙分泌。科學家進一步指出，人類會有時差反應的原因是，前往不同時區的地方時，起居作息模式會受干擾。對於飽受時差困擾的旅客而言，或許終有一天只要點點眼藥水，就能解決這個問題，針對治療作息被干擾，這項新發現開啟了透過眼球研發治療法的新契機。這個最新研究論文刊在《生理學期刊》（The Journal of Physiology）。

主要作者愛丁堡大學神經生理學教授魯維格（Mike Ludwig）表示此研究結果令人興奮，顯示在調整人類內在生物時鐘上，存在可能的藥理新路徑，而不侷限只在吃藥上。

他強調：「未來對以眼球加上血管加壓素傳送訊號的研究，可能延伸至能避免時差反應的眼藥水，但還有一段很漫長的路。」

(中時電子報)