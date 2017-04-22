日本溫泉雲霄飛車「泡著玩」　7月超狂登場

日本溫泉雲霄飛車「泡著玩」。(圖取自youtube)

連旋轉木馬也可以邊泡邊玩。(圖取自youtube)

日本別府市「湯～園地計畫」影片，當時一推出就造成熱烈迴響，而別府市長也承諾，只要點閱超過百萬就實現「溫泉雲霄飛車」計劃，而今年7月真的要推出一座3日限定的溫泉樂園，讓遊客可以「邊泡邊玩」。

在「湯～園地計畫」的影片中所打造的主題樂園，所有遊樂設施都離不開「溫泉」，不論是雲霄飛車、旋轉木馬，或是纜車，都灌注了滿滿溫泉，超狂的點子，讓網友超期待能否成真，因此影片點閱短短3天就已經累積破百萬人次，別府市長也因此兌現承諾。

而超狂溫泉樂園預計在今年7月29日到31日開園，且只有限時3天，到時每天會開放3000人入場「泡著玩」，目前也已經開始對外售票，有興趣的遊客可以透過活動官方網站申請。

(中時電子報)