NBA》公牛隆多受傷 季後賽恐泡湯

公牛隊隆多(左)持球在塞爾提克湯瑪斯防守下切入。(美聯社資料照)

公牛隊宣布控衛隆多右手拇指受傷，雖不用開刀但歸期未定，ESPN報導隆多的傷勢會在7至10日後再度評估，但季後賽可能因此報銷。隆多的傷勢經過X光檢查後確定是拇指骨折，他能否回歸要端看公牛隊能在季後賽走多遠。

東區排行老八的公牛首輪對上老大塞爾提克，對方主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯遭遇妹妹去世的打擊而含淚上陣，被公牛贏了前兩戰，因此公牛仍有希望過關。至於隆多能否在次輪回歸？總教練荷伊伯格認為目前還很難說。

隆多本季例行賽只繳出7.8分與6.7助攻，投籃命中率40.8%。季後賽對上老東家綠衫軍，隆多第2戰有11分、14助攻、9籃板全能表現，但他也在此戰中受傷。

(中時電子報)