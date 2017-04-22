NBA》公牛隆多受傷 季後賽恐泡湯
公牛隊宣布控衛隆多右手拇指受傷，雖不用開刀但歸期未定，ESPN報導隆多的傷勢會在7至10日後再度評估，但季後賽可能因此報銷。隆多的傷勢經過X光檢查後確定是拇指骨折，他能否回歸要端看公牛隊能在季後賽走多遠。
東區排行老八的公牛首輪對上老大塞爾提克，對方主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯遭遇妹妹去世的打擊而含淚上陣，被公牛贏了前兩戰，因此公牛仍有希望過關。至於隆多能否在次輪回歸？總教練荷伊伯格認為目前還很難說。
隆多本季例行賽只繳出7.8分與6.7助攻，投籃命中率40.8%。季後賽對上老東家綠衫軍，隆多第2戰有11分、14助攻、9籃板全能表現，但他也在此戰中受傷。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。