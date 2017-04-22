4月22日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●15萬顆戴奧辛蛋流竄全台

國內雞蛋首度驗出超標戴奧辛！衛福部食藥署在苗栗頭份的「合成批發行」檢出雞蛋戴奧辛含量逾管制限值的2倍，追查上游可疑來源為彰化3家養雞場，每天共可生產逾5萬顆蛋，但從通報到封存有3天空窗期，恐已有15萬顆毒蛋流竄全台。

●《菸酒稅法》三讀通過 每包菸漲20元 挹注長照財源

癮君子注意，菸價又要調漲了！立法院會昨天三讀通過《菸酒稅法》修正案，調漲各類菸品應徵稅額，每包菸售價將增加20元，調漲的菸稅將指定支應長照所需，新法將於總統公布後三天實施。

●蔡年金國情報告 綠營說不

蔡政府力推年金改革，面對衝突持續擴大，朝野達成下周召開兩場公聽會共識。國民黨立委林德福昨在立法院院會提案，邀請蔡英文總統就年改爭議進行國情報告，遭到民進黨團以人數優勢封殺。

《蘋果日報》焦點要聞

●IS槍手 香榭大道轟頭殺警

法國明舉行總統選舉首輪投票，前晚候選人進行電視辯論時，巴黎市中心熙來攘往的香榭麗舍大道，驚傳以警察為標靶的攻擊案。法國籍槍手39歲謝菲，持AK-47步槍朝一輛警用廂型車開火並試圖逃跑，共造成警察1死2重傷，他隨後遭擊斃。激進組織「伊斯蘭國」宣稱犯案。美總統川普則說案件「看來像另一場恐怖攻擊」，也指事件勢必衝擊法大選。

●少輔院「老鳥」5拳打死舍友

法務部矯正署彰化少年輔育院前晚驚傳收容少年傷害致死案！只因老鳥不爽菜鳥未依他的要求幫忙拿飲料回舍房，即動手朝對方胸部猛揮5拳，導致對方倒地喪命。出拳的收容學生坦言：「就是他不願意幫忙拿飲料！」被依傷害致死罪送辦。死者母親昨崩潰痛哭：「為什麼下手這麼重？5拳就打死，我要我兒子回來，我什麼都不要。」

●孕婦擦保養品 胎兒恐小雞雞

使用化妝保養品也可能吸收到太多塑化劑，導致成人不孕或產下「小雞雞」寶寶。台大醫師昨天在一場世界地球日活動中說，國人普遍對食入塑化劑有所警覺，卻沒注意皮膚也可能吸收保養品中塑化劑的風險，其實保養品不但可能有塑化劑，且因使用於人體大片面積又長期使用，健康威脅絕不可輕忽；塑化劑恐造成不孕，或者是胎兒生殖器短小，有意懷孕者都應避免使用。

《聯合報》焦點要聞

●徐旭東：台灣需更多鬆綁與開放

遠東集團董事長徐旭東昨（21）日表示，台灣需要更多鬆綁與開放，態度對了什麼都對了，他呼籲台灣未來要鬆綁金融政策與科技發展、智能國家、觀光會展、人口與移民、人才與教育等政策。

●刑事訴訟法大變革 羈押被告律師可閱卷

為讓被告有正當程序行使防禦權，立法院昨天三讀通過「刑事訴訟法」部分條文修正，明定被告的辯護人在偵查中的羈押審查程序，可檢閱卷宗及證物，並可抄錄或攝影。這項修法是行之多年的刑事訴訟法一大變革。

●對抗氣候變遷 高山族農夫向世界發聲

國際高山族農夫大會本周在秘魯古城庫斯科登場，共十國的高山族農夫將在今天世界地球日向世界發聲，倡議原住民古老的傳統農作知識也是對抗氣候變遷的一項利器。台灣原住民也在大會上向國際宣布，將持續跟政府溝通，讓原住民的傳統知識能夠更受尊重。

《自由時報》焦點要聞

●一例一休 7月起勞檢// 林美珠：先輔導才開罰

一例一休上路後爭議不斷，勞動部長林美珠昨強調，「從沒說過已經排除修法的可能」。她還說，「修法後四月到六月是寬限輔導期，即使七月起進入檢查期，仍然會要求繼續輔導、宣導」；「檢查人力可撥出一些時間先做輔導，畢竟檢查只是手段，目的在輔導，輔導後，下次查到再開罰」。工總秘書長蔡練生表示，可理解部長是盡了全力，讓民間了解這部新版勞基法，但只是白費力氣，加班費及每月加班工時兩大問題，不修法是無解。

●國民黨主席選舉72萬份連署書 僅25％合格

國民黨昨公布黨主席選舉各候選人黨員連署查核結果，六位候選人都達到三％連署門檻，但資料顯示，總計七十二萬餘連署份數，合格率平均約二成五；其中繳出十二萬八千餘份的現任主席洪秀柱，有效份數只有二萬四千八百七十八份，合格率僅一成九，洪陣營競選總幹事吳育仁質疑外洩資料人士的動機，並指洪陣營的真實連署份數，是被特定候選人「造假抄寫」，造成連署重複的情況下而被剔除。

●地租漲、房市冷 近半地上權不蓋了

受到房屋稅與地租大漲衝擊，根據財政部國產署追蹤資料，已標脫的八十一宗地上權案，僅二十案興建完成，二十五案已申請建照，有高達三十六案仍屬於規劃階段，占整體比例高達四十四．四四％，等於近半地上權案得標業者選擇觀望，評估到底要不要蓋下去。商仲業者指出，若高額持有稅不能解決，這些地上權案被迫選擇解約、放棄開發的機率將大增，恐引爆一波台灣首見的地上權解約潮。

(中時電子報)