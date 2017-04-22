MLB》巨人瘋龐騎車摔傷 生涯首度掛傷兵

巨人左投龐加納因騎車受傷，首度進入傷兵名單。(美聯社資料照)

巨人王牌左投「瘋龐」龐加納受傷了。他日前騎越野機車時摔傷，撞傷了左肋與左肩，球隊宣布他被診斷出肩鎖關節扭傷，進入10天傷兵名單。巨人還不確定龐加納何時回歸，FOX體育推測他至少要缺陣6至8周。

龐加納是有名的鐵人，連6季獲得13勝以上，生涯從未被放入傷兵名單，這次受傷也不是因投球而受傷。上季龐加納先發34場、對決912名打者都是國聯之冠，不過今年開季出賽4場吞下3敗，首勝尚未到手。

去年國聯外卡戰，龐加納對決「雷神」辛德加，投出完封勝，獨力收拾掉大都會，讓紐約球迷恨得牙癢癢。《紐約郵報》幸災樂禍地說，大家不會同情巨人隊的，因為「瘋龐」已經橫行霸道太久了。

(中時電子報)