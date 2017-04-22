婚禮沒邀邱瓈寬被酸 郭富城曝她早這樣做

對於被邱瓈寬發文狂酸，郭富城表示沒放在心上。(圖/新浪娛樂、邱瓈寬臉書)

天王郭富城日前迎娶大陸網紅方媛，宴客時邀請諸位親友到場，不過卻遺漏了知名經紀人邱瓈寬，這讓她在臉書狂酸「下次結婚記得請我喔」，對此郭富城不僅沒放在心上，更透露邱瓈寬早已獻上祝福。

郭富城表示雖然圈內友人眾多，不過家人只想低調不想過於張揚，便以尊重家人意願為主，尤其是最疼愛他的母親，所以婚宴只筳開十席，另外婚宴當晚當眾感謝母親「今天做這麼重要的決定，夢想成真啦，可以說要多謝媽媽」，他表示這番話說出口眾人一定能體諒，尤其是沒請到的朋友，至於被邱瓈寬發文狂酸，郭富城笑笑表示，「寬姐是我好敬重的人，她明白的，這個玩笑笑一下就算了」，也透露邱瓈寬有打電話給經紀人轉達祝福之意。

(中時電子報)