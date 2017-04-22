當代館成打卡新熱點》河口洋一郎飆創意 邀你與「蛋寶寶」探險失重樂園

日本前衛藝術家河口洋一郎暢談他的作品「蛋寶寶」。（當代館提供）

濃豔色彩、細膩質感，隨著時間不停變化各式造型，剎那間一個個彷彿異星世界裡的生命體「繁衍而出」，睜著大眼、張著甜甜圈式超萌嘴巴直視你而來，這是有「3D電腦動畫之父」之稱的日本前衛藝術家河口洋一郎的作品「蛋寶寶」！

開幕記者會大合照。（當代館提供）

成長卷鬚Growth Tendril_電腦繪圖ComputerGraphics_1min.36sec._1980-1982。（當代館提供）

選在世界地球日（4/22）的今天，台北當代藝術館推出「失重樂園—河口洋一郎的衍化論」，邀您一起進入從0～1衍生的數位美學世界！歡迎您進入藝術家30年來運用先端的新媒體科技，重新演繹原始自然生命狀態的研究歷程及成果結晶，用炫3D麗色彩為背景、3D立體世界，隨著影像、光影變動，今夏當代館勢必成為網友拍照、打卡新熱點！

光點蛋寶寶LED Eggy Boy_玻璃纖維, LED, 感應器, FRP, LED Sensors_90x70x40cm_2017。（當代館提供）

●從火箭發射地出身的少年 成為世界「3D電腦動畫之父」

爽朗笑容，穿著一身黑衣，披著一條用自己電腦繪圖所製作的鮮豔圍巾，這是「3D動畫之父」河口洋一郎昨（21日）出席當代館記者會的樣貌。從裝扮和元氣滿滿的樣子看來，殊不知他已經65歲了！而他進入電腦動畫這領域也有40年之久了，然而慧黠眼神卻藏不祝這位藝術家豐沛的想像力！

金屬怪客Xenion_電腦繪圖（左）、宇宙魚Ficco_玻璃纖維（右）。（當代館提供）

這位出身於日本火箭發射地—鹿耳島「種子島」的藝術家喜愛從從大自然汲取靈感，是因為他的年少時期在日本種子島度過，且本身也非常熱衷亞瑪遜叢林、洛磯山脈及撒哈拉沙漠的探險，親自體驗大自然及生命的感動！

河口洋一郎作品《蛋寶寶》。（林宜靜 翻攝）

這位從種子島成長的少年內心藏不住大自然的感動，河口洋一郎從大學時期使用電腦數學運算編寫簡單的線條圖，並使用電腦軟體FORTRAN完成動畫電影。當早期尚未有3D電腦動畫時，1980年代開始，河口洋一郎試驗碎形這個運算算式在電腦上進行進階的創作，以疊代數學方程式產出更複雜的圖形。

河口洋一郎導覽其歷年創作作品。（林宜靜 攝）

爾後河口洋一郎作品獲得好萊塢皮克斯青睞，其理性與感性並存的獨特美學獲得國際注目，讓河口洋一郎有世界「3D動畫之父」美名！如今在台北當代藝術館就能一飽藝術家多年來的創作軌跡與歷程！

失重幻象Cytolon_電腦繪圖Computer Graphics_2min.29sec._2002。（當代館提供）

濃豔色彩讓你眼睛還來不及適應、迅速變化的形體讓你忘了時間流動，在8K大螢幕影像中一幕幕展現河口洋一郎的創意與多元想像。（林宜靜 攝）

●珊瑚、貝殼皆主角 「失重樂園」展現新媒體藝術

進入本展就彷如踏入另一個宇宙時空，濃豔色彩讓你眼睛還來不及適應、迅速變化的形體讓你忘了時間流動，在8K大螢幕影像中一幕幕展現河口洋一郎的創意與多元想像。參展人站在大螢幕前、背後是隨刻變化的色彩，映照光影投射，彷彿置身於3D攝影棚中，不管什麼角度都好拍，在「失重樂園」我們是參觀者、下一刻我們也是主角、或是成為其他攝影者相機中的「麻豆」。

衍化萬花筒Flora, Eggy, Nebular_電腦繪圖Computer Graphics_10min.17sec._1990-2017。（當代館提供）

除8K影像令人震撼，在各展間裡會有河口洋一郎所展示的原形3D立體模型。任誰也想不到，剛剛在螢幕裡看的炫麗動畫，其實是來自藝術家對珊瑚、貝殼、章魚、水母、螃蟹、鳥的想像，多種生物造型的創作，直觀上給人一種怪誕詭奇感，其實是大師其創作發想來自於最原生的生物，其中超萌「蛋寶寶」爸爸、媽媽也藏身在當代館展間中，歡迎你來和他們「捉迷藏」。

河口洋一郎創作中表彰日本傳統文化的特色，將電腦影像創意混搭在地和服、歌舞伎之美。（林宜靜 攝）

此外，藝術家特別在創作中表彰日本傳統文化的特色，將電腦影像創意混搭在地和服、歌舞伎之美，藉此引申「用最先進的技術，述說最古老的智慧」；先端作品與傳統文化相結合的成果，不僅切合當代藝術潮流，更將電腦藝術推向新美學境界。

河口洋一郎發現到，在展間中的3D立體模型如有光影投射，會更有生命力！於是要求當代館館長潘小雪能不能為展間「添光」。（林宜靜 攝）

●打造孩童遊樂園！河口洋一郎計較燈光投影

現年65歲的河口洋一郎腦袋中隨時有新發現，在昨日的導覽中，當代館工作人員拿著手持燈光，原是為了方便導覽，但藝術家發現到，在展間中的3D立體模型如有光影投射，會更有生命力！於是要求當代館館長潘小雪能不能為展間「添光」。

「五億年來的未來工作坊」展間中著色插畫和色筆，藝術家盼大小朋友在這裡完成屬於他們「獨一無二」的精彩想像。（圖左為當代館提供，圖右 林宜靜 攝）

值得一提的是，「五億年來的未來工作坊」展間是河口洋一郎的精彩電腦繪圖大型呈現，然桌上卻擺放了著色插畫和色筆，藝術家盼大小朋友在這裡完成屬於他們「獨一無二」的精彩想像。「打造孩童遊樂園」，河口洋一郎如是說！盼小朋友能在「大型蛋寶寶」展間裡盡情遊玩與奔跑，從中思索數位、大自然與藝術之美！

透過8K影像，站在大螢幕前不管什麼角度都好拍。（圖中為藝術家河口洋一郎，林宜靜 攝）

●來當代館打卡 進入未來宇宙外星世界

來當代館觀展的民眾，很快會發現藝術家精心規劃展覽的巧思，不論是靜態的塗鴉手稿、電腦程式的實驗、高畫質電腦繪圖、到實體雕塑及互動感應裝置等，展間互動項目更引領觀眾，一起進入河口洋一郎的未來宇宙外星世界，窺探藝術家獨特的創作和細膩的生命觀察。

成長模型Growth_玻璃纖維FRP_250x300x210cm_2011。（當代館提供）

挑一件你喜歡的衣裳、帶好你的相機，用最輕鬆愉悅的心情來當代館進入河口洋一郎的「小宇宙」吧！從《成長卷鬚》看數理之美、《神秘銀河》賞無限螺旋、《魅惑星雲》看宇宙想像等！背後是0～1的位元，在藝術家創意巧手中，竟能編織出那麼多奇妙世界！歡迎你來「失重樂園」裡遊玩、盡情打卡，透過相機記錄你的成長、讓你的想像力成為你的超能力！

台北當代藝術館_失重樂園－河口洋一郎的衍化論CF。（影片由台北當代藝術館製作，取自YouTube）

「失重樂園—河口洋一郎的衍化論」形象海報。（林宜靜 翻攝）

「失重樂園—河口洋一郎的衍化論」

時間：4/22（六）～ 6/18（日）

場地：台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

(中時電子報)