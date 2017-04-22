核二廠要復工不見反核人士 蔡正元：全數裝龜孫子

核二廠改裝池案通過，預計核二廠1號機多運轉3年，提供100萬瓩的發電量。圖為核二廠。（台電公司提供）

核二廠要復工不見反核人士，蔡正元痛批全數裝龜孫子。(擷取自蔡正元臉書)

行政院原子能委員會日前通過核二廠1號機「裝載池改裝案」，預計最快6月中下旬核二廠1號機可完工加入夏天供電行列。對此，國民黨政策會執行長蔡正元痛批，那些反核人士那裡去了？不要躲得不見人影，全數裝龜孫子！

核二廠1號機去年11月30日停機解聯歲修，但因燃料池已滿，應退出的180束燃料棒無處可放而停擺，台電去年8月即向原能會申請延伸格架的「裝載池改裝案」增加燃料棒擺放空間，預計可多放440束燃料棒。

日前台電發言人林德福表示，核二廠1號機預計在2021年除役。今夏恢復運轉後，將可提供裝置容量近100萬瓩供電，夏季約占3％備轉容量率。此次裝載池改裝可以讓核二廠1號機多運轉3年，預期可以有效紓解供電壓力。

對此，蔡正元貼出圖片，上面寫到「反核人士都到哪裡去了？」核二廠1號機最快6月運轉，為了核電可以絕食至死的林義雄人呢？為了反核氣到腦充血的小野人呢？影帝戴立忍、導演柯一正人呢？換了顏色核也不反了。

蔡正元痛批那些反核人士那裡去了？大嗆「核二廠1號機要復工了，出來反核呀？不要那麼虛偽嘛！要絕食的趕快絕食，要上街頭的趕快上街頭，不要躲得不見人影，全數裝龜孫子！」

有網友認為「反核基本上尊重，雖然不贊成完全禁核，應該適當安全使用。討厭的是，他們的雙重標準，還有當初的標語『我是人，我反核』。因為這種標語，百分之百暴露他們的『沒有人道』。」

(中時電子報)