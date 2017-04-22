去年早訂婚！方媛超會守秘密深得郭富城心

方媛超級低調，配合郭富城。（圖／取自微博）

郭富城（城城）日前迎娶小她22歲的方媛，他昨出席時尚活動難逃被追問，更疑似默認女方懷孕，不過外界都很好奇，方媛究竟如何擄獲天王的心；先前就有傳方媛始終願意當個小女人、配合城城低調的性格，他昨出席活動時還自爆兩人去年就訂婚，但方媛不像其他女生高調，保守秘密直到結婚。

郭富城與方媛交往以來，主動對外發言的幾乎都是城城，他低調，女方也甘於配合，據悉這是擄獲男神最大的主因。而城城昨出席活動難逃被問結婚細節，他也自爆其實兩人去年聖誕節就已經訂婚，至於翻開方媛去年聖誕節微博，其實也能看出她的發文就有端倪，當時桌上擺著玫瑰花與香檳，方媛還寫著「一個開心的聖誕夜。」

超級會保守秘密與低調，方媛就被指是這樣深得郭富城的寵愛，和過去逼婚的熊黛林大不同。至於方媛是否真的已經懷孕？昨郭富城出席活動時就說「囍字有兩個喜」，疑似默認。

(中時電子報)