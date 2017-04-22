NBA》什麼！籃網老闆要賣49％股權

身為徹底生意人的普羅荷洛夫，如今會想賣掉籃網也算情有可原。(美聯社資料照)

正當林書豪與籃網總教練艾金生高喊下季捲土重來，籃網的俄羅斯老闆普羅荷洛夫卻不想玩了嗎？根據《美聯社》22日報導，普羅荷洛夫告訴俄羅斯媒體，他打算賣出49％股權，意思是籃網經營階層即將面臨大地震了！

普羅荷洛夫2010年買下當時還在紐澤西的籃網8成股權，更預告5年內想辦法幫助籃網奪冠，2012年將籃網搬遷到紐約布魯克林區，2015年擁有整支球隊所有權，沒想到隨著本季籃網拿下20勝62敗墊底成績，他就宣告不玩了。

或許普羅荷洛夫感到灰心了，畢竟過去3季期間，籃網勝率都沒過半，可是球隊薪資始終降不下來，眼見花這麼多錢，卻沒達到應有績效，儘管他擁有億萬身家，也不想繼續浪費時間，才會積極想要賣出籃網近半的股權。

如此一來，未來接掌籃網老闆職位的人，將會影響籃網今後的補強走向與願不願意砸錢，等於林書豪想要招攬可以真正幫到球隊的好手加盟，將會充滿變數，籃網下季到底會變怎樣，當前誰也說不準。

(中時電子報)