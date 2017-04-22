卡爾文森號出事 摔了一架F18戰機
美國海軍今天發出聲明，正在航向韓國海域的卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦發生意外，艦上一架F-18戰鬥機在菲律賓海域墜機，飛行員彈跳逃生，安全獲救。
法新社報導，美國海軍第七艦隊聲明指出，這架F/A-18E型超級大黃蜂（Super Hornet）戰機，當時正在印尼和菲律賓之間的西里伯斯海（Ce lebe Sea）進行例行訓練，於準備降落時出事。飛行員從飛機彈跳落入海中，被直昇機救起，聲明指該飛行員「無明顯受傷」。西里伯斯海距離朝鮮半島約3700公里。
美國總統川普日前宣稱要派「無敵艦隊」前往韓國海域，美、韓官員8日說，卡爾文森號正奉命派往當地。但4月15日美國海軍在Flickr上張貼了一張照片，卻洩露卡爾文森號其實仍在爪哇海域，根本沒向北方移動。
美國海軍18日承認，卡爾文森號航艦打擊群轉往北方之前，曾因稍早的任務駛往南方，大概要在下週才會抵達日本海。
(中時電子報)
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