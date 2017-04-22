MLB》復健又受傷 前MVP漢米頓遭釋出
曾拿下2010年美聯MVP的漢米頓(Josh Hamilton)真是命運多舛，他1月份才剛獲得老東家遊騎兵一紙小聯盟合約，如今他又遭到釋出。漢米頓春訓時左膝動手術，結果在復健時居然又弄傷了右膝，遊騎兵決定大刀將他砍了。
漢米頓說：「我很失望本季又因膝傷泡湯，我的右膝將要再度開刀，感謝遊騎兵與球迷對我的支持。」漢米頓2015年也返回過遊騎兵，但因膝傷報銷，去年8月被釋出，今年1月遊騎兵又把他簽回來，然後前日又將他釋出。
遊騎兵總管丹尼爾斯發表聲明：「喬許(漢米頓)的大名會永垂遊騎兵史冊，他是我們史上最優秀的球員之一。我們希望他的未來一切順利。」經過這次波折，遊騎兵可能不會再給漢米頓機會，下月將滿36歲的他，職業生涯岌岌可危。
(中時電子報)
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