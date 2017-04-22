《Tea Philo哲學茶席》馬台文化沙龍！以哲學、人文及藝文探索社會價值

駐馬來西亞文化經濟辦事處章計平大使致詞。（文化部提供）

駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處首開先河，舉辦一個以哲學、人文及藝文思潮探索個人社會價值的系列沙龍座談《Tea Philo哲學茶席》。

《Tea Philo哲學茶席》將邀請台灣傑出團體或個人蒞馬進行經驗分享，並邀請馬來西亞各方領域者出席回饋予以意見，彼此分享學習、交流，為兩地文化互動建立通暢管道。

一方桌椅一杯茶，一場體驗分享與討論的交集，即是《Tea Philo哲學茶席》的主軸概念。希望藉茶飲清穩心神，無拘束輕空間的自在氣氛下，主講與出席者能近距離直線交流溝通。

《Tea Philo哲學茶席》將於今年4月至11月間，以每月一場邀請來自臺灣的個人或團隊，在社會、文化、藝術以及創意上有專業或傑出成就者來馬進行講座。

《Tea Philo哲學茶席》將由臺灣大稻埕「小藝埕」、「民藝埕」、「眾藝埕」創辦人周奕成開場，於4月30日傍晚7時在吉隆坡邵氏廣場的紫藤茶文化廣場進行。周奕成將以《歷史街區的經濟振興與文化復興》為題，與出席者分享他在台北大稻埕開展的新經營模式經驗。

《Tea Philo哲學茶席》以免費受邀方式入場，有興趣出席者須預先報名以免向隅。欲知更多詳情，請至《Tea Philo哲學茶席》官方臉書。

(中時電子報)