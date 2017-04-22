楊金池地球日演出「垃圾人」 洛杉磯民眾熱情參與

旅美藝術家楊金池，4月19日受邀在洛杉磯音樂中心Grand Park舉辦的地球日活動中演出互動性行為藝術「垃圾人」。（文化部提供）

來自台灣的旅美藝術家楊金池，4月19日受邀在洛杉磯音樂中心Grand Park舉辦的地球日活動中演出互動性行為藝術「垃圾人」，讓當地大小朋友一起動手，用垃圾做素材，創作屬於自己的藝術，並用來裝扮「垃圾人」，親身體會人們在日常生活中製造的垃圾量有多麼驚人。楊金池鼓勵所有參與的小朋友，把學到的概念轉化為改變社會的立即行動！

楊金池是在駐洛杉磯辦事處臺灣書院的安排下參加當地的地球日表演，當天有許多洛杉磯小學生進行校外教學，紛紛排隊等待參加「垃圾人」，參與人數共計約150人。孩子們和楊金池互動熱烈，用許多意想不到的方式裝飾「垃圾人」。

而多位帶隊的學校老師及家長也表示，這是非常有創意的方式，讓孩子們可以從藝術中學習到環境保護的重要，同時也對臺灣藝術家的環保行動印象深刻。此間LA36電視台也對楊金池的演出進行拍攝和深入的訪談。

第二場的垃圾人演出，將於4月22日地球日當天中午，在曼哈頓海灘市（City of Manhattan Beach）於Polliwog Park舉辦的地球日活動中舉行。

除了行為藝術表演之外，楊金池同時也在洛杉磯台灣書院展出「回春x再生」當代藝術展，展出以鋁罐、零食包裝袋、電子零件等廢棄物製成的光雕作品及大型編織，該展覽將於4月21日晚間6時開幕，展期至6月16日為止，免費入場。

(中時電子報)