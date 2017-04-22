許瑋甯秀逆天美腿照 跟好友坦承「修了一下」

許瑋甯大秀美腿照，網友直呼辣翻 。(圖/許瑋甯臉書)

許瑋甯擁有混血甜美出眾外貌，加上備受肯定的精湛演技，可說是許多人心中的女神，而她近日在臉書曬出大露美腿的照片，立刻被網友直呼辣翻，不過她隨後也自曝照片中的大秘密，讓人直呼個性真的很率真。

許瑋甯近年來演技獲肯定 。(圖/本報系資料照)

照片中許瑋甯穿著黑色無袖背心，搭配過膝的牛仔裙，由於裙襬採取開衩設計，也讓她將那雙逆天火辣美腿表露無遺，雖然腳著夾腳拖外加身邊放了兩袋垃圾，仍然未減該有的時尚感，照片一PO出立刻吸引眾人目光，就連好友林心如都浮出水面回應，「你說說～這身材是怎麼回事」，還附上眼冒愛心的表情符號，對此許瑋甯不諱言表示「修了一下」，甚至還以「台妹」自稱，都讓人見證到她可愛率直的一面。

(中時電子報)